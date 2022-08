No JN, Lula chama Bolsonaro de bobo da corte e viraliza; veja reações nas redes

Reações foram as esperadas: euforia entre apoiadores e rejeição entre críticos

Nayani Real

São Paulo, SP

Antes de ser entrevistado ao vivo no Jornal Nacional nesta quinta-feira (25), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já aparecia entre os assuntos mais comentados no Twitter com a hashtag #LulaNoJN.

De acordo com um tuíte feito pelo perfil de Felipe Nunes, diretor da Quaest Pesquisa, as publicações sobre a entrevista durante sua exibição impactaram em média 15 milhões de pessoas, contra 9 milhões para Jair Bolsonaro (PL) e 2 milhões para Ciro Gomes (PDT).

“66% dos usuários ligados direta ou indiretamente ao cluster petista, dos quais 25% estão para além da polarização e se somam ao cluster petista —agora com novos influenciadores. O bolsonarismo? Menos de 20%. Lula falou para fora e foi muito bem recebido”, escreveu em seu perfil o analista de redes sociais, Pedro Barciela.

Além das análises sobre impacto e popularidade, mensagens de apoio e críticas surgiram nas redes sociais.

“Assim na varanda de casa”, tuitou um perfil com o vídeo ao fundo: “O meu presidente é Luiz Inácio Lula da Silva”.

“2023 voltaremos a esquecer nossas filhas no churrasco”, brincou a cantora Jup do Bairro, fazendo menção a uma história de 2010 que dizia que a atriz Adriana Bombom esqueceu filhas em uma ocasião —e, possivelmente, a milhares de pais anônimos que já fizeram o mesmo.

“Pegaram o Lula de calça curta”. O comprimento da roupa usada por Lula durante a entrevista, além de sua fala ao vivo de que, caso eleito, fosse convidado mensalmente ao jornal para dar explicações de seu governo, viraram assunto nas redes. “Espero voltar aqui uma vez por mês”. “Lulão quer quadro fixo no JN! Kkkkk”, escreveu o humorista Paulo Vieira. Em tom de brincadeira, um perfil perguntou sobre o horário de verão, extinto por Bolsonaro.

Apoiadores do ex-presidente fazem piadas com seu principal adversário na corrida eleitoral, Jair Bolsonaro (PL). “Até ele saiu correndo para ir ver o Lula”.

Outro perfil usa trecho da entrevista de Lula no jornal para sugerir que sirva como resposta fixa aos argumentos bolsonaristas de que o país melhorou sob o atual governo. “Bonner, nós não estamos vivendo no mesmo país”.

A certa altura, o ex-presidente afirmou que Bolsonaro parece um bobo da corte. Foi o suficiente para o termo virar um dos mais comentados no Twitter.

Capturas de tela brincam com o fato de Lula questionar repetidamente se os entrevistadores se lembravam de fatos antigos. “Ô, Renata, você se lembra que em 2005…?”

Comparações entre o ex-presidente e o atual mandatário fazem piada com a saúde da pele de ambos. Usuários da rede também respondem a uma publicação feita pelo perfil do ex-ministro da Justiça Sergio Moro, que diz que a única verdade na entrevista de Lula é a voz rouca. “Você não se ouve Sergio? Lula está com a voz mais rouca mesmo e todos sabemos o porque, mas o mais importante é que ele está com saúde e força para cuidar do povo brasileiro”, tuitou um. Outros brincam com o motivo da rouquidão.

Já entre críticos do petista, diversos perfis divulgaram imagens que relembram casos de corrupção, criticam falas de Lula sobre polarização saudável, mensalão e o governo Dilma. Alguns usam a hashtag #LADRAONOJN durante a exibição da entrevista no Jornal Nacional. Publicação chama Lula de “Mico-ladrão safado”, enquanto outra diz ser “assustador um cara que assaltou o país estar em jornal como candidato a presidente”.

Nos últimos dias, perfis já criticavam a postura dos jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos com Bolsonaro, questionando se teriam a mesma abordagem com o ex-presidente. Além disso, xingamentos contra a emissora ficaram em evidência nas redes com a hashtag ‘Globo lixo’. O termo é usado por bolsonaristas que afirmam que a TV Globo privilegia o PT.