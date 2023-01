Neto de Lula é nomeado para cargo no governo de Sergipe

João Gabriel tem 18 anos e foi nomeado na última sexta-feira para o cargo de Assessor Extraordinário 3 na Secretaria de Estado da Educação

JOÃO PEDRO PITOMBO

SALVADOR, BA

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), nomeou João Gabriel Lula da Silva Sato Rosa, neto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para um cargo na gestão estadual.

João Gabriel tem 18 anos e foi nomeado na última sexta-feira (13) para o cargo de Assessor Extraordinário 3 na Secretaria de Estado da Educação. O salário-base para o cargo em comissão nesta função no governo de Sergipe é de R$ 1.500, mas há gratificações que podem elevar os vencimentos a mais do que o dobro desse valor.

O novo assessor do governo de Sergipe é filho de Lurian Cordeiro Lula da Silva, filha mais velha do presidente, coordenadora de Direitos Humanos do PT de Sergipe e assessora do senador Rogério Carvalho (PT-SE).

Em nota, o governo de Sergipe afirmou que “a nomeação de João Gabriel Lula da Silva Sato Rosa pautou-se em critérios técnicos” e destacou que não há nenhum tipo de vedação à contratação na Constituição Federal.

Fábio Mitidieri (PSD) venceu a disputa pelo governo de Sergipe no ano passado com o apoio do então governador Belivaldo Chagas (PSD). No segundo turno, teve como adversário Carvalho.