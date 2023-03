Brasil cria 241 mil vagas formais de trabalho em fevereiro, diz Caged

Os dados se referem somente às vagas com carteira assinada, de acordo com informações dadas pelas empresas

DOUGLAS GRAVAS

SÃO PAULO, SP

O Brasil abriu 241.785 vagas formais de trabalho em fevereiro, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O resultado do mês passado vem do registro de 1,95 milhão de admissões e 1,70 milhão de desligamentos e ficou acima da expectativa. Uma pesquisa da agência Reuters apontava a espera da criação de 161 mil empregos.

Na comparação com janeiro, o aumento de pessoas com carteira assinada foi de 0,57%.

Os dados se referem somente às vagas com carteira assinada, de acordo com informações dadas pelas empresas. O Caged não mostra os dados do mercado informal, como faz a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O setor de serviços liderou a geração de empregos no período, com a criação de 164.200 postos de trabalho, seguidos por indústria geral, com 40.380 vagas.

O setor de construção, com 22.246 vagas criadas, e o de agropecuária, com 16.284, aparecem em seguida. Somente o setor de comércio registrou saldo negativo, com perda de 1.325 postos.

As cinco regiões do país tiveram aumento nos empregos com carteira assinada. O salário médio das admissões de fevereiro foi de R$ 1.978,12 –retração de 2,47% em relação ao mês anterior, ou R$ 54,14 a menos.