‘Não pode ir para o tudo ou nada’, diz Bolsonaro sobre nota apaziguadora

Bolsonaro negou que recuou, afirmou que as ameaças ao Supremo Tribunal Federal foram feitas no “calor do momento” e que não é possível “ir pro tudo ou nada”

Na manhã desta sexta-feira (10), o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), conversou com apoiadores nos arredores do Palácio da Alvorada e respondeu os críticos sobre seu posicionamento na ‘Declaração à Nação”, nota em que recua de seus posicionamentos durante os atos antidemocráticos do 7 de setembro.

Bolsonaro negou que recuou, afirmou que as ameaças ao Supremo Tribunal Federal foram feitas no “calor do momento” e que não é possível “ir pro tudo ou nada”.

Após criarem muita expectativa com os atos no 7 de setembro, parte dos caminhoneiros bloquearam rodovias em alguns estados do país. Na quarta-feira (8), Bolsonaro enviou um áudio em que pede para seus aliados caminhoneiros para liberaram as vias, tendo em vista os problemas que uma paralisação poderia causar no cenário de crise.

“Você quando quer matar um verme, às vezes mata a vaca. Até domingo, se ficar parado, a gente vai sentir, mas se passar disso, complica a economia do Brasil. Ninguém tá recuando”, afirmou Bolsonaro.

Na carta á nação, o posicionamento do presidente irritou os apoiadores mais radicais do governo, que participaram dos atos na terça-feira. “Vai voltar a normalidade. O grande dia foi dia 7. O retrato é para o mundo todo. Não foi em vão não, fica tranquila”, disse Bolsonaro a uma apoiadora.