‘Não estamos fazendo concessões a Bolsonaro no relatório’, diz Humberto Costa

O senador Humberto Costa (PT-PE) afirmou que a CPI da Covid não fará concessões ao presidente Jair Bolsonaro e nem aliviará a situação do chefe do Planalto no relatório final da investigação, que deverá ser apresentado nesta quarta-feira pelo relator Renan Calheiros (MDB-AL).

Em reunião na noite de terça-feira, os senadores decidiram retirar os crimes de homicídio qualificado e de genocídio contra as populações indígenas da lista de indiciamento de Bolsonaro. O genocídio será substituído por crime contra a humanidade contra os povos indígenas. No caso de homicídio, a interpretação é que essa tipificação está contemplada na acusação por epidemia com resultado morte.

Mesmo com as alterações, os senadores vão pedir ao Ministério Público uma investigação sobre tratamento aos povos indígenas na pandemia, que a depender das conclusões poderá ser caracterizado como genocídio. “Não se trata de qualquer tipo de concessão para Bolsonaro. Bolsonaro é criminoso, Bolsonaro é genocida, mas não tínhamos condições técnicas de fazer esse enquadramento”, disse Humberto Costa.

Estadão Conteúdo