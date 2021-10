Oportunidade para dar o pontapé inicial na carreira

Tecnologia e Inovação estão na essência dos novos cursos do IDP

Sair do Ensino Médio e ingressar em uma boa faculdade é o sonho da maioria dos jovens. No mercado de trabalho atual, ter uma formação superior de qualidade é a chave para abrir as melhores oportunidades de emprego e conseguir o tão esperado sucesso profissional.

Atento à essa demanda crescente e já consolidado, nacionalmente, como instituição de referência em carreiras jurídicas, o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), está expandindo novamente seus cursos para atender uma classe ainda mais seleta de alunos, aqueles que buscam ensino inovador e de qualidade.

Em 2020 o IDP lançou novas carreiras nos cursos de Jornalismo, Publicidade, Administração e Economia. Agora, a partir de 2022, o Instituto vai oferecer seis novas graduações: Engenharia de Software, Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Ciência da Computação, Relações Internacionais e Arquitetura e Urbanismo, buscando se consolidar como um centro de excelência nas áreas das ciências humanas, engenharias e tecnologias.

Os cursos de Ciência da Computação e Engenharias de Software, Produção e Civil terão foco na tecnologia e inovação. Os alunos de todas essas graduações terão à disposição uma estrutura com laboratórios modernos e espaço Maker com impressoras 3D, equipamentos de elétrica e eletrônica, sensores de movimento e braços robóticos. Os estudantes também vão poder executar projetos extracurriculares para empresas reais e terão acesso a parcerias no mercado de trabalho. Os cursos receberam nota 4 e 5 no MEC.

E para os estudantes que estão pensando em aprender sobre a formulação de políticas e análise de conjunturas globais, o curso de Relações Internacionais é a melhor escolha. Durante toda a graduação os alunos terão ensino trilíngue, experiências práticas e laboratório de Ciência de Dados. O curso teve nota máxima na avaliação do MEC e possibilitará aos alunos uma conexão direta com várias experiências internacionais.

Já o curso de Arquitetura e Urbanismo vai oferecer uma formação completa com foco em três pilares: criatividade, tecnologia e formação humanística. Os alunos estarão preparados para planejar, pensar e executar espaços externos e internos. Além de ter à disposição uma estrutura de ateliês, laboratórios, espaço Maker e oficina de construção de portfólio. Os graduandos terão um escritório modelo que realizará projetos reais para as comunidades do DF. O curso alia teoria e prática e é o primeiro da rede privada no DF a receber nota máxima do MEC.

A metodologia de ensino se destaca ao oferecer para os alunos uma formação completa que vai além da sala de aula e alinhada às habilidades exigidas pelo mercado de trabalho. Ao ingressarem nos cursos, os alunos ainda têm a oportunidade de estar em contato com renomados professores, mestres e doutores com carreiras consolidadas e reconhecidas no país.

O Instituto, que já tem mais de duas décadas de tradição e unidades em Brasília e São Paulo, tem como um de seus pilares a excelência acadêmica. A maioria dos cursos foram aprovados com nota máxima no MEC e é a única faculdade do Centro-Oeste com o Selo de Qualidade OAB.

“O IDP está na capital do país e acreditamos que aqui é um polo de talentos e oportunidades que podem ser explorados de uma forma inovadora. Queremos trazer o que há de melhor no mercado de Brasília e de fora dele para uma formação única e de excelência”, afirma Caio Resende, Coordenador Acadêmico do IDP.

Novo campus: estrutura moderna e inovadora

Para receber os novos alunos e proporcionar mais qualidade de ensino e conforto aos graduandos, o Instituto vai inaugurar um campus moderno com 9.000m de área construída na Asa Norte. O espaço contará com salas modernas, auditórios, áreas de convivência, laboratórios e Espaço Maker. A proposta é que seja um parque tecnológico de altíssimo nível, alinhado com a necessidade de cada curso de graduação.

Já o campus que fica na Asa Sul conta com laboratórios multimídia e computadores de última geração, como os iMacs, um hub de convivência e networking, sala de conferências e defesas de teses, uma biblioteca de acervo híbrido com mais de 30 mil obras e espaços para café.

Cada espaço do campus é pensado para atender às necessidades acadêmicas, profissionais e pessoais dos alunos, criando um ambiente agradável, moderno, funcional e convidativo.