‘Não desistirei do Brasil’, diz Moro depois de derrota na Justiça Eleitoral

Nesta terça-feira (7), o TRE-SP considerou irregular a transferência do título de eleitor do ex-juiz para a capital paulista

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

O ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) diz que ficou ‘surpreso’ com a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (TRE-SP) de que ele não poderá concorrer às eleições por São Paulo, mas afirma que não desistirá do Brasil.

“Recebi surpreso a decisão do TRE de São Paulo na ação proposta pelo PT. Nas ruas, sinto o apoio de gente que, como eu, orgulha-se do resultado da Lava Jato e não desistiu de lutar pelo Brasil. Anunciarei em breve meus próximos passos. Mas é certo que não desistirei do Brasil”, afirmou o ex-juiz, em nota enviada à imprensa.

Nesta terça-feira (7), o TRE-SP considerou irregular a transferência do título de eleitor do ex-juiz para a capital paulista. E decidiu que ele está impedido de disputar qualquer cargo no estado.

Moro ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A ação foi movida pelo deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) e pelo diretório municipal do PT que pedia o cancelamento da transferência do domicílio eleitoral do ex-juiz.

Moro nasceu no Paraná e fez carreira naquele estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em março, no entanto, ele se filiou ao União Brasil e transferiu o título eleitoral para São Paulo.