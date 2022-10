Mulheres são minoria na comitiva de Lula do debate e inexistentes na de Bolsonaro

Um pouco menor, a entourage de Bolsonaro tinha dez componentes, todos homens. Destacavam-se os ministros Ciro Nogueira e Fábio Faria

Fábio Zanini

São Paulo, SP

As mulheres foram novamente minoria nas claques que acompanharam Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao debate presidencial realizado na noite de domingo (16).

Na equipe do petista, composta por 12 pessoas, havia 8 homens e 4 mulheres: a esposa de Lula, Rosângela da Silva (Janja), a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, a mulher do candidato a vice-presidente, Lu Alckmin, e a consultora em comunicação Olga Curado.

Um pouco menor, a entourage de Bolsonaro tinha dez componentes, todos homens. Destacavam-se os ministros Ciro Nogueira (Casa Civil) e Fábio Faria (Comunicações), o ex-secretário de Comunicação Fábio Wajngarten e o senador eleito Sergio Moro.