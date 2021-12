MPF defende arquivamento de processo do Caso Triplex

Na petição, o MPF argumenta que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) já havia anulado, em abril deste ano, todos os atos do processo

O Ministério Público Federal (MPF) pediu, nesta segunda-feira (7), o arquivamento do processo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no chamado “Caso Tríplex”. A decisão acata habeas corpus da defesa de Lula.

Na petição, o MPF argumenta que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) já havia anulado, em abril deste ano, todos os atos do processo.

“Desse modo, inexiste pressuposto processual para o oferecimento ou ratificação da denúncia quanto aos fatos imputados a (…) Luiz Inácio Lula da Silva”, completou.

A assessoria de Lula comentou a decisão e emitiu a seguinte nota à coluna Radar, da Veja: “O apartamento do Guarujá não é nem nunca foi de Lula. O que o Léo Pinheiro sofreu na prisão foi extorsão e tortura em uma farsa judicial. E o ex-juiz e os ex e atuais procuradores do caso sabem disso.”