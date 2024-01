Movimentos têm de cobrar governo de olho na realidade, afirma Lula

O público era formado principalmente por integrantes da União Nacional dos Estudantes e outras pessoas do setor, segmento onde Lula tem apoio político

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira (30) que os movimentos políticos devem cobrar seu governo “de olho na realidade” – numa referência à disponibilidade de recursos do Executivo. “Eu não me importo que um movimento reivindique do nosso governo, afinal de contas foi para isso que vocês nos elegeram, para cobrar de nós aquilo que vocês sonham”, declarou o presidente da República.

“Mas é importante a gente saber que nós temos que cobrar do governo que a gente elegeu, sempre cobrar de olho na realidade. Porque quando a gente pede mais dinheiro para uma coisa, tem duas formas de a gente ter. Ou a receita cresce, ou nós temos que tirar de uma área para colocar na outra”, disse Lula.

O petista deu a declaração na Universidade de Brasília, onde foi realizada a Conferência Nacional da Educação. O público era formado principalmente por integrantes da União Nacional dos Estudantes e outras pessoas do setor, segmento onde Lula tem apoio político.

