Motociata pró-Lula com entregadores de app atravessa a Paulista

Com bandeiras de Lula, eles cruzaram a avenida fazendo o sinal do L com as mãos, buzinando e acelerando as motos

Fábio Zanini Uma motociata em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), composta em grande parte por entregadores de aplicativo, atravessou a avenida Paulista no início da tarde deste sábado (29).

Bolsonaro participa de motociata em Belo Horizonte e diz que Zema é ‘irmão’

Com bandeiras de Lula, eles cruzaram a avenida fazendo o sinal do L com as mãos, buzinando e acelerando as motos. As motociatas ganharam fama nos últimos anos como manifestações de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), frequentemente em rodovias e encabeçadas pelo próprio presidente. O ato na avenida Paulista antecede a caminhada de encerramento da campanha presidencial de Lula. Como mostrou a coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo, os movimentos sociais pretendem fazer um ato organizado como um desfile de Carnaval no local, com alas temáticas e alegorias. Lula e Fernando Haddad (PT) estarão na última ala, que representará a esperança.