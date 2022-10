Bolsonaro participa de motociata em Belo Horizonte e diz que Zema é ‘irmão’

Em rápida fala a jornalistas antes do ato, Bolsonaro disse que “Minas já virou. Ele fez um rápido balanço de sua participação no debate

Leonardo Augusto

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou na manhã deste sábado (29) de uma motociata em Belo Horizonte. Ele foi acompanhado do deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG), mais votado do país, e do senador eleito Cleitinho Azevedo (PSC-MG).

Em rápida fala a jornalistas antes do ato, Bolsonaro disse que “Minas já virou. Ele fez um rápido balanço de sua participação no debate.

“Ele [Lula] não explicou nada. Caluniou o tempo todo, roubou inserções nossas e não explicou nada”, disse o presidente.

Questionado pela reportagem sobre se o governador Romeu Zema (Novo) falhou em atrair prefeitos para sua candidatura, o presidente respondeu: “Zema é meu irmão”.