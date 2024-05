Morre Otoni de Paula Pai, deputado estadual do Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O deputado estadual Otoni de Paula Pai (MDB-RJ) morreu na madrugada desta segunda-feira (27), aos 71 anos.

Deputado tinha câncer no fígado. Segundo o deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ), filho dele, a doença evoluiu rapidamente e ele precisou ser intubado. “Tivemos a chance de abraçá-lo neste domingo (26) (no sábado, 25), de trocar algumas palavras e nos despedir”, disse o parlamentar nas redes sociais.

Governador do Rio decretou luto oficial de três dias. Nas redes sociais, Claudio Castro (PL) escreveu que “a política fluminense perdeu nesta segunda-feira (27) um político atuante e um homem de Deus”.

Presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio) disse ter recebido a notícia com tristeza. “Um deputado atuante, que conquistava todos ao seu redor com carisma, fé, caráter e disposição para trabalhar”, escreveu Rodrigo Bacellar (União).

Velório será na terça-feira (28) no Palácio Tiradentes, sede da Alerj. O parlamentar será sepultado no mesmo dia, em Mesquita, região metropolitana do Rio.

Otoni de Paula Pai foi eleito deputado em 2022, com 41.932 votos. Nascido em Magé (RJ), ele era pastor evangélico e começou sua carreira como vereador em Nova Iguaçu (RJ), exercendo mandato entre 1989 e 1992. Ao longo de sua carreira política, passou por seis partidos: PTdoB, PL, PR, PSC, Solidariedade e, por fim, o MDB.