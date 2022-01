Moraes nega pedido de Bolsonaro e mantém depoimento

A negativa do ministro ocorre logo após a AGU entrar com um recurso no Supremo pedindo para que o presidente não comparecesse

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes negou, na tarde desta sexta-feira (28), o pedido do presidente Jair Bolsonaro (PL) para não depor presencialmente à Polícia Federal (PF). Bolsonaro deveria depor à polícia nesta sexta, às 14h, sobre a investigação que apura se ele teria vazado informações sigilosas em uma live. A determinação sobre o depoimento foi do próprio Moraes. Leia também Bolsonaro vai faltar a depoimento na PF, dizem integrantes do Planalto

Bolsonaro surge de pilha de fezes no gibi ‘Depois que o Brasil Acabou’

Lula celebra fim do caso tríplex e ataca Moro A negativa do ministro ocorre logo após a Advocacia-Geral da União (AGU) entrar com um recurso no Supremo pedindo para que o presidente não comparecesse e que a decisão de Moraes fosse analisada de forma conjunta. O presidente é investigado por ter divulgado em suas redes sociais, em agosto do ano passado, documentos sigilosos sobre uma possível invasão ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). À época, o objetivo de Bolsonaro era colocar em dúvida a segurança das urnas eletrônicas. Em novembro, Moraes deu 60 dias para que Bolsonaro decidisse dia, horário e local para o depoimento, mas não houve retorno. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE