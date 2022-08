Moraes marca nova reunião com ministro da Defesa para próxima terça

A cúpula das Forças Armadas avaliou o resultado da primeira reunião como “positivo”

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, agendou nova reunião com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, para a próxima terça-feira, 30. A pauta não foi divulgada.

Ambos se reuniram na última terça, 23. O encontro representou a abertura de um diálogo do TSE com os militares, que questionam a segurança das urnas eletrônicas ao mesmo tempo em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) ataca, sem provas, a integridade do sistema eleitoral. A cúpula das Forças Armadas avaliou o resultado da primeira reunião como “positivo”.

Os militares insistem em mudanças no pleito, e a busca por diálogo por parte de Moraes é vista como uma forma de apaziguar os ânimos a pouco mais de um mês das eleições.

Estadão Conteúdo