Moraes elogia Polícia Federal por ações contra golpistas no DF

O ministro do Supremo Tribunal Federal parabenizou os agentes da Polícia Federal pelas investigações conduzidas desde o último domingo (8) sobre os atos de vandalismo praticados por extremistas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Brasília.

Desde domingo, cerca de 1.500 golpistas foram presos por incitar atos de vandalismo e antidemocráticos por não se conformarem com a derrota de Bolsonaro.

Os detidos foram encaminhados para o ginásio da Academia Nacional da Polícia Federal, onde receberam a visita da Comissão de Direitos Humanos da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e do senador bolsonarista Marcos do Val (Podemos-ES). Até o momento, não foram constatadas violações aos direitos humanos dos presos.