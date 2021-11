Moraes determina investigação de vídeo de Roberto Jefferson

De acordo com o documento, o hospital terá que detalhar a lista de visitantes, seguranças e médicos que estavam no local na data

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) investigue vídeo de ex-deputado e ex-presidente do PTB Roberto Jefferson, onde ele teria atacado o ministro.

O vídeo de Jefferson foi gravado dentro do Hospital Samaritano Barra, no mês passado. A decisão foi assinada na última terça-feira (09), atendendo um pedido da própria procuradoria.

De acordo com o documento, o hospital terá que detalhar a lista de visitantes, seguranças e médicos que estavam no local na data. Além disso, a Polícia Federal terá que informar qual era o esquema de segurança do ex-parlamentar.

“Oro em desfavor do Xandão”, disse Jefferson em vídeo. “Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos e viúva sua mulher”, finalizou, com uma Bíblia debaixo do braço.

Em depoimento e depois em carta, o ex-deputado reforçou o que havia dito. A defesa de Jefferson afirmou a Corte que desconhece como o vídeo foi gravado ou divulgado.

Roberto Jefferson está preso desde agosto, suspeito de participar de uma organização criminosa que ataca a democracia. O ex-presidente ficou internado entre 4 de setembro a 14 de outubro para realização de um cateterismo.