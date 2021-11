Moraes decide afastar Roberto Jefferson da presidência do PTB

A decisão, que atende a pedidos de parlamentares do próprio partidos, tem validade de 180 dias que podem ser prorrogados

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decidiu, nesta quarta-feira (10), afastar o ex-deputado e então presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Roberto Jefferson, do cargo.

A decisão, que atende a pedidos de parlamentares do próprio partidos, tem validade de 180 dias que podem ser prorrogados. O ex-deputado está preso desde agosto, quando publicou vídeos ameaçando ministros do Supremo.

“Determino a imposição de medida cautelar consistente na suspensão de Roberto Jefferson Monteiro Francisco do exercício da função de presidente do Partido Trabalhista Brasileiro pelo prazo inicial de 180 dias”, diz o documento.

O ministro considera que o afastamento é necessário “para fazer cessar a utilização de dinheiro público na continuidade da prática de atividades ilícitas”.

Veja a decisão:

Roberto Jefferson by Jornal de Brasília on Scribd