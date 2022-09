Molon lamenta após PT-RJ impedir sua participação em comício do Lula

Às 17 horas, o ex-presidente Lula (PT), que concorre pela cadeira do Executivo nacional, participará do ato “Todos Juntos Pelo Rio”

O candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro Alessandro Molon (PSB) lamentou o veto do PT do Estado de sua participação em comício no período da tarde desta quinta-feira em Nova Iguaçu (RJ). Apesar da divisão da coligação, o candidato afirmou que a candidatura segue “embalada”, “e muito, pelos nossos eleitores”

“É lamentável que o PT-RJ queira impedir nossa participação, hoje, no comício de Lula em Nova Iguaçu. Nossa candidatura (PSB/PSOL/Rede/Cidadania) está embalada, e muito, pelos nossos eleitores”, declarou Molon, em publicação no Twitter. “Em nome deles, seguimos firmes e fortes, com Lula e Freixo, até a vitória”, concluiu.

O candidato do PT ao Senado pelo Rio de Janeiro é André Ceciliano.

Às 17 horas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que concorre pela cadeira do Executivo nacional, participará do ato “Todos Juntos Pelo Rio” para alavancar a campanha do deputado Marcelo Freixo (PSB) na disputa pelo governo do Estado.

De acordo com pesquisa Ipec divulgada na terça-feira, 6, Romário (PL) lidera com folga as intenções de voto na corrida pelo Senado, com 32%. Na sequência, aparece Clarissa (União Brasil) com 8%.

Molon e Ceciliano, junto com Cabo Daciolo (PDT), aparecem com 7% cada; e Daniel Silveira (PTB) com 6%.

Bárbara Sinedino (PSTU), 1%; Raul (UP), 1%; Professor Helvio Costa (DC), Hermano Lemme (PCO) e Sued Haidar (PMB) com 1%. Itagiba (Avante) e Hiran Roedel (PCB) não pontuaram.

