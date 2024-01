Ministros vão se reunir com empresas aéreas para discutir plano de socorro

O encontro será no Palácio do Planalto, coordenado pelo ministro Rui Costa (Casa Civil), com Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos)

MARIANNA HOLANDA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O governo do presidente Lula (PT) vai se reunir na tarde desta quarta-feira (24) com executivos das três companhias aéreas brasileiras, Gol, Latam e Azul, para discutir a crise no setor.

O encontro será no Palácio do Planalto, coordenado pelo ministro Rui Costa (Casa Civil), com Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e um representante da Petrobras, segundo relatos. Não há, segundo auxiliares palacianos, expectativa de anúncio nesta quarta.

As companhias têm se queixado de uma crise nos caixas que se arrasta desde a pandemia da Covid-19, quando perderam recursos e o então governo Jair Bolsonaro (PL) não elaborou um programa de auxílio para elas.

Outra queixa tem sido o preço do querosene, combustível utilizado pelos aviões. O governo, contudo, diz que já houve no final do ano passado queda no valor e que não seria possível descer “na marra”.

Uma das possibilidades na mesa do governo é avaliar como está a margem de lucro das distribuidoras nos aeroportos, onde as aeronaves são abastecidas, para checar se há alguma distorção. Segundo relatos, está sendo feito um levantamento sobre isso.

Como mostrou a coluna Painel S.A, a Gol cogita pedir recuperação judicial nos Estados Unidos. Pessoas que participam das conversas afirmam que aderir ao Capítulo 11 da lei norte-americana de falências é mais vantajoso do que pedir recuperação judicial no Brasil. Abririam-se, por exemplo, mais possibilidades de financiamento no exterior.

Segundo integrantes do governo, não há prejuízo para eventual ajuda do Executivo caso a empresa declare recuperação judicial, mas temem que isso possa desencadear um efeito cascata, acabando com a capacidade de crédito das companhias.

Na terça-feira (23), Silvio Costa Filho disse que haveria reunião do governo para discutir o plano de socorro às empresas.

Costa Filho responsabilizou o governo Bolsonaro por não ter oferecido auxílio para as aéreas, em particular durante a pandemia.

Dentre as medidas que o governo avalia estão a redução do querosene para aviação e a concessão de créditos, por meio do BNDES e do Fnac (Fundo Nacional de Aviação Civil).

O ministro também criticou a grande judicialização do setor aéreo no Brasil, como uma das razões das dificuldades do setor. Disse que 70% dessas judicializações estão no Brasil e apontou que que essas empresas pagam cerca de R$ 1 bilhão.