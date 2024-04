Ministro dos Direitos Humanos dará aula sobre capitalismo e racismo em curso do MST

FÁBIO ZANINI

O ministro Silvio Almeida (Direito Humanos) ministrará neste sábado (20) uma aula sobre “Capitalismo, Patriarcado e Racismo na Formação Social Brasileira”, em um curso promovido pelo MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra).

A aula no curso “Realidade brasileira”, na PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), é uma iniciativa do ministro para ampliar o diálogo com estudante universitários. Almeida também vai inaugurar o curso de Direito na Universidade Estadual do Paraná, com aula magna sobre o tema “Direito, Constituição, Raça e Democracia” na próxima quinta-feira (25).

A agenda do ministro para a próxima semana prevê ainda participação em duas conferências estaduais dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que serão realizadas em Maranhão e Bahia nos dias 23 e 24 de maio.

Os dois estados preveem aderir ao programa Novo Viver sem Limite, do governo federal, que tem cerca de cem ações para garantir cidadania e inclusão das pessoas com deficiência em um investimento total de R$ 6,5 bilhões.