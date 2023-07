Ministério Público pede quebra de sigilo de Jean Wyllys

Na última semana o ex-deputado publicou críticas nas redes sociais à decisão do governador do RS de manter as escolas cívico-militares no estado

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) pediu à Justiça a quebra de sigilo de dados e a remoção do perfil de Jean Wyllys no Twitter. A medida vem após declarações do ex-deputado contra o atual governador do estado, Eduardo Leite (PSDB).

No último dia 14 de julho, Jean Wyllys publicou no Twitter críticas à decisão do governador de manter as escolas cívico-militares no estado do Rio Grande do Sul. “Homofobia internalizada”, disse Jean.

“Que governadores héteros de direita e extrema-direita fizessem isso já era esperado. Mas de um gay…? Se bem que gays com homofobia internalizada em geral desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes; se for branco e rico então… Tá feio, bee!”, escreveu.