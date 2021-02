Ministério não vai mais guardar vacinas para segunda dose, diz FNP

Ao invés de se guardar metade das vacinas para a segunda dose, todas as doses que chegarem ao país serão usadas de uma vez

A Frente Nacional de Prefeitos disse nesta sexta-feira (19) que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, prometeu uma mudança no cronograma de vacinação contra a covid-19 no Brasil. Segundo a FNP, Pazuello disse que as doses de vacina que chegarem a partir de agora serão usadas todas de uma vez.

Antes, o Ministério e os governos vinham guardando metade das vacinas recebidas para a segunda dose da imunização em cada cidadão. Isso porque a vacina de Oxford e a Coronavac, por exemplo, requerem vacinação em duas doses.

“Agora, a partir do dia 23, com a chegada de 4,7 milhões de novas vacinas, a imunização será em 4,7 milhões de brasileiros, não a metade, como estava acontecendo até então”, afirmou a Frente Nacional de Prefeitos. O grupo se reúne com Pazuello nesta sexta (19) para tratar de assuntos relacionados ao combate à covid.

Ainda de acordo com a FNP, Pazuello disse que o Ministério da Saúde tem, hoje, uma garantia de que mais doses serão produzidas.

Leitos

Pazuello também prometeu garantias sobre leitos. “Todos os leitos necessários, habilitados e usados serão pagos. Ninguém vai ficar com leito sem poder usar e sem receber pelo uso”, disse o ministro, segundo a FNP. “Vamos continuar atentos à negociação para eventual alteração na metodologia de pagamento desses leitos”, anunciou a Frente.