“Mil dias em cem”, diz Alckmin em comemoração dos primeiros 100 dias de governo

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa, nesta segunda-feira (10), os primeiros 100 dias. Durante reunião ministerial para divulgar o balanço do período, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), comemorou o marco. “Se com Juscelino Kubitschek foram 50 anos em 5, podemos dizer que fomos mil dias em cem”, disse.

Mais cedo, em suas redes sociais, o presidente questionou aos seguidores a opinião deles sobre a gestão. Além de Lula, alguns ministros do governo também fizeram publicações sobre a data.

Segundo o último levantamento divulgado pelo Instituto Datafolha, Lula é aprovado por 38% dos brasileiros e reprovado por 29%. A marca é próxima ao registrado no mesmo período do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).