100 dias: Lula critica e compara governo Bolsonaro em discurso

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa, nesta segunda-feira (10), os primeiros 100 dias. Durante discurso em reunião ministerial para divulgar o balanço do período, o mandatário criticou e comparou seus avanços com o do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ainda que sem citá-lo nominalmente.

“Eu não tinha o hábito de falar dos 100 dias de governo. Eu acho que eu nunca falei nos outros mandatos que eu tive, mas eu acho que é importante lembrar que, da outra vez, eu recebi o governo de um presidente democrata. Um companheiro que, acima de tudo, tinha uma marca de civilidade e que esse que eu estou substituindo agora não tem”, iniciou o presidente.

Lula ainda citou a sua posse e os atos antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro. “A sociedade brasileira viu, depois de muito tempo, as instituições brasileiras se juntarem para defender a democracia”, continuou.

Na data, um grupo de contrários ao governo de Lula invadiu e destruiu as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto. “Aquilo foi um tentativa de golpe feita com o maior descaramento por um grupo de reacionários”, disse.

Datafolha

Segundo o último levantamento divulgado pelo Instituto Datafolha, Lula é aprovado por 38% dos brasileiros e reprovado por 29%. A marca é próxima ao registrado no mesmo período do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).