Ao vivo: presidente Lula faz reunião ministerial dos 100 dias de governo

O presidente fala sobra a data durante reunião com ministros para fazer uma balanço, a reunião foi realizada no Palácio do Planalto

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa cem dias nesta segunda (10) sob críticas de aliados, que reclamam de entraves para deslanchar projetos e da falta de uma nova marca ao terceiro mandato do petista. O presidente fala sobra a data durante balanço no Palácio do Planalto