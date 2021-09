Mensagens apreendidas mostram ligação de suposto lobista da Precisa com outra investigada da CPI

A empresa atrasou as entregas e os bilhetes tiveram que ser devolvidos. A Caixa tem cobrado, em valores da época, R$ 650 mil de indenização

Camila Mattoso

Mensagens apreendidas apontam que o lobista Marconny Albernaz de Faria, suspeito de ter ligação com a Precisa Medicamentos, também agiu em processo relativo à Voetur, de outro grupo de empresas investigado na CPI da Covid. A VTC Log, do mesmo grupo da Voetur, tem contratos com o Ministério da Saúde e a comissão de inquérito vê indícios de pagamentos de boletos em favor de Roberto Ferreira Dias, ex-diretor de Logística da pasta.

O caso que envolve Marconny, porém, é a respeito de um contrato que a Voetur firmou em 2010 com a Caixa para armazenagem e distribuição de volantes e bilhetes de loteria federal. A empresa atrasou as entregas e os bilhetes tiveram que ser devolvidos. A Caixa tem cobrado, em valores da época, R$ 650 mil de indenização à Voetur.

O processo ainda está em andamento na Justiça Federal do Distrito Federal. No ano passado, Marconny entrou em campo para tentar firmar um acordo entre as partes. Em mensagens de celular apreendidas pela Polícia Federal e entregues à CPI, Marconny cobra retorno do setor Jurídico da Caixa a respeito do processo. A reportagem apurou que o lobista se apresentava como representante da Voetur -embora não tenha nem sequer OAB-, e que o acordo não se concretizou.

Marconny não foi localizado pela reportagem. Em nota, a Voetur diz que não tem relação com o lobista. “O grupo Voetur nunca teve nenhuma relação com Marconny Albernaz Faria e desconhece qualquer atuação dele em nome da empresa junto a Caixa Econômica Federal”, afirma a companhia.