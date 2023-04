Megaempresários marcam almoço com Campos Neto após arcabouço fiscal

Será o primeiro encontro de Campos Neto com a elite do empresariado depois da apresentação do arcabouço fiscal

Joana Cunha

São Paulo, SP O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deve almoçar com um grupo de megaempresários na próxima quarta-feira (5), em São Paulo. Leia também Saída de Macri acirra disputa entre aliados de Fernández

ANP: preço médio da gasolina nas bombas cai pela 3ª semana seguida, e vai a R$ 5,48

Desemprego volta a subir e atinge 8,6%

O evento, organizado pelo Esfera Brasil, do empresário João Camargo, que costuma reunir nomes como Abilio Diniz (Carrefour), André Esteves (BTG) e Rubens Ometto (Cosan), será o primeiro encontro de Campos Neto com a elite do empresariado depois da apresentação do arcabouço fiscal pelo governo Lula nesta quinta-feira (30).

Será também a primeira ocasião em que se reúnem depois da reunião do Copom que manteve a Selic em 13,75% na semana anterior.