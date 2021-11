Médico que denunciou Prevent entra em programa de proteção à testemunha

Rodrigues revelou que o servidor público Ricardo Miranda também é alvo de ameaças e foi incluído no programa de testemunhas

O médico Walter Correa de Souza Neto, autor do dossiê que deu origem às investigações sobre a Prevent Senior, tem recebido ameaças e foi incluído no programa de proteção à testemunha. A informação foi dada por Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI da Covid no Senado, durante visita da cúpula da CPI do Senado ao Ministério Público de São Paulo, na capital paulista, nesta quarta-feira (10). “Isso demonstra a obscuridade do momento em que vivemos”, disse o senador.

Rodrigues revelou que o servidor público Ricardo Miranda também é alvo de ameaças e foi incluído no programa de testemunhas. Segundo a advogada do médico, Bruna Morato, Miranda é um dos denunciantes do caso Covaxin, que acusa o governo federal de irregularidades na compra de vacinas contra a Covid-19.

A cúpula da CPI é formada pelos senadores Omar Aziz (PSD-AM), que presidiu a CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente das investigações, e Renan Calheiros (MDB-AL), o relator. O trio e a senadora Simone Tebet (MDB-MS) integram a chamada Frente Parlamentar Observatório da Pandemia.

A frente foi criada para acompanhar os desdobramentos da CPI, concluída há cerca de um mês, e esteve em São Paulo para entregar documentos ao Ministério Público, à Câmara Municipal e ao Ministério Público do Trabalho, que investigam a operadora .

Uma força-tarefa formada por promotores de São Paulo conduz uma investigação criminal para apurar a conduta da Prevent Senior no tratamento de pacientes durante a pandemia. Os promotores receberam um terabyte de informação dos senadores nesta quarta-feira (10). “A partir desses subsídios é que as investigações avancem”, disse o procurador-geral.

“A CPI trouxe aspectos que nós consideramos da alçada de São Paulo”, disse o senador Randolfe Rodrigues. “Quatro depoimentos da CPI foram entregues. Mais de um terabyte encaminhado pelos médicos sobre o macabro esquema criado pela Prevent Senior.”

A operadora de saúde é acusada de ter administrado o chamado kit Covid, formado por medicamentos sem comprovação científica para tratar a doença, além de ter conduzido um estudo ilegal com cerca de 600 pacientes com Covid que tomaram os medicamentos.

Desde o fim de outubro, hospitais da rede estão proibidos de receitar e administrar o kit Covid, segundo TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) assinado com a Promotoria de Saúde Pública. O acordo prevê multa caso isso ocorra, além de outras sanções, como a obrigatoriedade de publicar em veículos de grande circulação um comunicado sobre a falta de comprovação da efetividade dos remédios.

Antes de se reunir com o procurador-geral de Justiça na sede do Ministério Público de São Paulo, a frente parlamentar esteve no escritório dos advogados Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça, e Sylvia Steiner para entregar o relatório da CPI do Senado. Os advogados “deram importante contribuição técnica na elaboração do documento”, segundo os congressistas.

Está prevista também a visita dos congressistas à Câmara Municipal de São Paulo, onde está instalada a CPI da Prevent Senior, e ao Ministério Público do Trabalho, que também conduz uma investigação sobre a operadora. O último compromisso do grupo em São Paulo será no Instituto Butantan.