MBL promete atuação mais profissional e menos antipolítica após caso Do Val

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Na esteira do caso Arthur do Val (União Brasil), o MBL (Movimento Brasil Livre), do qual ele é uma das lideranças, promete fazer uma reorientação para trocar a estética agressiva que caracterizou seu surgimento por uma postura mais política.

Se Do Val, conhecido como Mamãe Falei, é a corporificação da linha conhecida do MBL, o vereador Rubinho Nunes (União Brasil), elogiado pela capacidade de articulação na Câmara paulistana, é visto como exemplo da nova meta.

Isolado na Assembleia Legislativa de São Paulo por sua postura bélica e voltada para as redes sociais, Do Val teve muita dificuldade em conseguir a aprovação de projetos de lei por falta de apoio de colegas e deve ter seus direitos políticos suspensos após o vazamento de áudios sexistas sobre mulheres ucranianas. Ele renunciou ao cargo em 20 de abril.

Parlamentares declararam ao longo do processo que a diferença dos casos de Do Val e de Fernando Cury (União Brasil), que apalpou a deputada Isa Penna (PCdoB) em plenário e não foi cassado, é a de que o segundo tem boas relações com os demais parlamentares, ao passo que o primeiro é impopular.

Nunes, por sua vez, conseguiu tornar-se relator da reforma da Previdência no Legislativo paulistano e não se envolveu em polêmicas na Casa.

Ações características do MBL que expõem outros parlamentares, como vídeos direcionados a mostrar os gastos públicos específicos de gabinetes, são avaliados hoje como ineficientes e devem perder espaço, por exemplo.

O diagnóstico é o de que esses materiais praticamente não têm efeito e inviabilizam a construção de alianças que permitam a aprovação de projetos que, na visão do MBL, podem ter impacto em termos de políticas públicas.