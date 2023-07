Mauro Cid fez ‘movimentação incompatível com patrimônio’, diz Coaf

O Coaf apontou movimentações financeiras “atípicas” e “incompatíveis com o patrimônio” nas contas bancárias do tenente-coronel Mauro Cid

Brasília, DF (Folhapress)

O Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), órgão do governo responsável por combater lavagem de dinheiro e corrupção, apontou movimentações financeiras “atípicas” e “incompatíveis com o patrimônio” nas contas bancárias do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O relatório do Coaf mostra que foram encontradas nas contas do militar uma “movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, atividade econômica ou a ocupação profissional e capacidade financeira do cliente”.

As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo e confirmadas pelo UOL, que teve acesso ao documento. Os dados foram enviados à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investiga os ataques golpistas de 8 de janeiro.

Cid está preso desde o dia 3 de maio, acusado de fraudar cartões de vacina para o ex-presidente e seus familiares. Ele também tem sido alvo de investigação por manter conversas com teor golpista.