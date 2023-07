Marinho: Se juro não cair, exigirá providências por parte do Senado em relação ao BC

Ele disse que é unanimidade no mercado que os juros atrapalham a atividade econômica e que o patamar da Selic vai influenciar na geração de novas vagas

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, voltou a criticar a condução da política monetária do Banco Central durante coletiva de apresentação dos resultados do emprego formal de junho. Para ele, o mercado de trabalho não consegue reagir por causa dos juros altos e caso o BC não inicie o ciclo de cortes na reunião da próxima semana, o Senado deverá intervir.

“Ninguém acredita na possibilidade de o Banco Central não iniciar um processo de redução de juros. Se isso ocorrer, é uma situação bastante grave e necessitaria, da autoridade responsável, tomada de providência, no caso, o Senado da República de pautar esse assunto para observar o que está acontecendo, se contrata um psiquiatra o que a gente faz com o cidadão”, disse o ministro sem citar o nome do presidente do BC, Roberto Campos Neto.

Marinho questionou o que poderá acontecer com o mercado de trabalho caso os juros não comecem a cair agora. Ele disse que é unanimidade no mercado que os juros atrapalham a atividade econômica e que o patamar da Selic vai influenciar na geração de novas vagas. “O BC tem que assumir responsabilidade e analisar tecnicamente. Aparentemente o que o BC vem fazendo é uma decisão política em relação à manutenção dos juros elevados”, disse.

