Mateus e Cristiano lançam jingle ‘Capitão do Povo’ com Bolsonaro e Hang

O lançamento do jingle ocorreu no mesmo hotel no qual Bolsonaro se encontrou com o bilionário Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX

Tayguara Ribeiro A dupla sertaneja Mateus e Cristiano lançou o jingle "Capitão do Povo", para a campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), em uma transmissão ao vivo feita na tarde desta sexta-feira (20) nas redes sociais do mandatário.

O presidente acompanhou a apresentação dos cantores ao lado do empresário bolsonarista Luciano Hang e do ex-ministro Walter Braga Netto, cotado para ser o vice na chapa de Bolsonaro na disputa eleitoral deste ano. O lançamento do jingle ocorreu no mesmo hotel no qual Bolsonaro se encontrou com o bilionário Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX. Na música, os cantores dizem que Bolsonaro é "de Deus" e defende a família. A canção também afirma que o atual presidente é "a salvação do Brasil" e irá vencer as eleições de outubro. A dupla sertaneja também exaltou o lema utilizado por Bolsonaro nas últimas eleições "Brasil acima de tudo e Deus acima de Todos". Durante a transmissão no Facebook, Mateus e Cristiano cantaram ainda a música religiosa "Maria Passa a Frente".