Master: TRF-1 revoga prisão de Vorcaro

A desembargadora Solange Salgado revogou a prisão de Daniel Vorcaro e dos demais detidos na Operação Compliance Zero. Eles vão responder em liberdade com monitoramento eletrônico e restrições severas. A magistrada alegou que, apesar dos indícios, os crimes não envolvem violência direta.

As cautelares incluem retenção de passaporte, tornozeleira, proibição de contato e impedimento de exercer direção empresarial. Especialistas alertam que tais medidas não têm a mesma eficácia da prisão preventiva. O contraste é maior porque Vorcaro foi preso tentando deixar o país em voo internacional.

A operação apura fraude de R$ 12 bilhões em carteiras de crédito vendidas ao BRB. O escândalo levou o Banco Central a barrar a compra do Banco Master e decretar sua liquidação. Mesmo soltos, os investigados seguem sob forte suspeita de reiteração e destruição de provas.