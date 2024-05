Marinho exalta criação de empregos e diz que tributária vai baratear preço dos alimentos

RENATO MACHADO

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, defendeu na noite desta terça-feira (30) as ações do governo federal, em particular a geração de empregos, a valorização do salário mínimo e a política de igualdade salarial entre homens e mulheres.

Marinho também afirmou que a reforma tributária, cuja proposta de regulamentação foi enviada ao Congresso Nacional na semana passada, vai baratear os preços dos alimentos.

Marinho fez um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, por ocasião do Dia do Trabalho.

“No Brasil, este 1º de maio é também um dia de festa. Dia de comemorar a geração recorde de empregos com carteira assinada. Nos primeiros três meses desse ano, geramos 720 mil empregos, 34% a mais do que o mesmo período do ano passado”, afirmou o ministro.

“Desde o início do nosso governo já foram 2 milhões e 190 mil novos empregos com carteira assinada”, completou.

Marinho também criticou as previsões pessimistas dos “especialistas do mercado”.

No ano passado, pronunciamento ficou a cargo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que havia utilizado a cadeia de rádio e televisão pela primeira vez em seu terceiro mandato.

Na ocasião, o mandatário confirmou a elevação do salário mínimo para R$ 1.320, além do envio de uma nova proposta para a política de reajustes do piso nacional. Ou seja, havia resgatado a tradição dos governos petistas de anunciar reajustes do mínimo nessa época do ano.

O presidente também confirmou a elevação da faixa de isenção de Imposto de Renda para R$ 2.640 e reafirmou o compromisso de seu governo de elevar gradualmente essa faixa de isenção até R$ 5.000 até o fim do seu mandato.

Interlocutores apontam que o pronunciamento não foi feito pelo presidente, pois não houve nenhuma medida nova e de impacto para ser anunciada. Lula também vem pedindo a seus ministros que assumam mais a responsabilidade de divulgar e defender as ações do governo.