Manifestantes pró e contra Lula recebem presidente em reunião com premiê britânico

O petista está no país para a coroação do rei Charles 3º, neste sábado (6). Ainda na sexta, após a reunião com Sunak

IVAN FINOTTI

LONDRES, INGLATERRA

Algumas dezenas de manifestantes pró e contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gritavam uns contra os outros na entrada do número 10 de Downing Street, sede do governo britânico, pouco antes das 16h, no horário local (12 em Brasília), quando o líder brasileiro chegaria ao local. “Lula ladrão, seu lugar é na prisão” se alternavam com “olê, olê, olá, Lula, Lula”, “cala a boca” e outros gritos de guerra.

Lula chegou às 15h58, mas ele e sua comitiva aguardaram dentro dos carros por dois minutos para desceram exatamente às 16h. Com a mesma pontualidade britânica, o premiê Rishi Sunak saiu para recebê-lo. Pararam poucos segundo para fotos e entraram para uma reunião que, segundo o Itamaraty, versaria sobre comércio, cooperação tecnológica e ambiente, além da Guerra da Ucrânia.

O petista está no país para a coroação do rei Charles 3º, neste sábado (6). Ainda na sexta, após a reunião com Sunak, ele iria a uma recepção para líderes globais oferecida no Palácio de Buckingham.

No sábado, Lula estará na Abadia de Westminster, em meio a 2.200 convidados que acompanharão por cerca de duas horas, a partir das 11h (7h em Brasília) a cerimônia de coroação do rei e da rainha Camilla.

Charles 3º, 74, tornou-se rei em setembro, após a morte de sua mãe, Elizabeth 2ª, aos 96 anos.

Uma pequena recepção deve acontecer depois da coroação, uma vez que os convidados da abadia precisarão esperar algum tempo até que a procissão de Charles, de volta ao Palácio de Buckingham, aconteça e as 2.200 pessoas possam começar a sair.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De tarde, às 15h30 (11h30 em Brasília), uma entrevista coletiva para a mídia brasileira está programada, mas ainda não confirmada. O avião de volta está programado para decolar às 19h, no horário local.