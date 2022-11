Manifestantes atiram em equipe da PRF em bloqueio de rodovia no PA

A ocorrência, registrada no final da manhã desta segunda, deixou ao menos um agente ferido. Uma criança passou mal e precisou ser socorrida

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram recebidas a tiros por manifestantes que bloqueiam um trecho da BR-163 em Novo Progresso, no sul do Pará, durante operação nesta segunda-feira (7) para tentar desobstruir a via.

A ocorrência, registrada no final da manhã desta segunda, deixou ao menos um agente ferido. Uma criança passou mal e precisou ser socorrida, mas já recebeu alta médica, segundo a corporação.

Imagens recebidas pelo reportagem mostram as viaturas danificadas da PRF deixando o local em alta velocidade após serem recebidas a tiros, pedras, fogos e outros objetos. A cidade é a única que tem bloqueio de rodovia no estado nesta segunda, segundo a PRF.

Nas imagens, é possível ouvir um manifestante comemorando que “o povo expulsou a polícia”. “Agora é guerra”, diz um deles.

Em outra imagem, um homem mostra ao menos sete cápsulas de tiro supostamente disparadas contra os policiais.

Na semana passada, quando já havia ordem judicial para desbloqueio da BR-163, a PM (Polícia Militar) do estado afastou um tenente que se recusou a retirar os manifestantes.

COMO A CIDADE SE COMPORTOU NAS ELEIÇÕES

Novo Progresso é um dos principais focos atuais de desmatamento e de queimadas na Amazônia. No segundo turno, o presidente Jair Bolsonaro (PL) teve 82,92% dos votos válidos no município, contra 17,08% do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Novo Progresso também é a quinta cidade da Amazônia com mais desmatamento e queimadas em 2022, segundo dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Somente neste ano foram 3.165 focos, ou seja, quase dez por dia.

Em 2019, a cidade foi destaque mundial quando fazendeiros locais combinaram incendiar várias áreas ao mesmo tempo, no episódio que ficou conhecido como “Dia do Fogo.”

POR QUE RODOVIAS TÊM SOFRIDO INTERDIÇÕES?

Rodovias federais e estaduais têm sido fechadas pelo Brasil desde a noite do último dia 30 de outubro, data do segundo turno das eleições.

Durante a semana, mais de 300 trechos de estrada chegaram a ser paralisados. De acordo com a atualização mais recente da PRF, publicada às 15h37, ainda há 15 interdições -fechamentos parciais- de pistas e quatro bloqueios -fluxo totalmente interrompido.