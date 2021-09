Mais calmo, Zé Trovão elogia Bolsonaro e declara o fim da greve dos caminhoneiros

O bolsonarista, que tem um mandato de prisão e está foragido no México, aproveitou ainda para elogiar o presidente Jair Bolsonaro

O personagem mais expressivo da greve dos caminhoneiros, Marcos Antonio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, voltou as redes sociais pra comunicar o fim da greve dos caminhoneiros na tarde desta sexta-feira, 10. O bolsonarista, que tem um mandato de prisão e está foragido no México, aproveitou ainda para elogiar o presidente Jair Bolsonaro (Sem partido). Ele afirma que Bolsonaro colocou “sua popularidade abaixo da gestão para que o Brasil tenha equilíbrio”.

No vídeo, Marcos Antonio diz que os caminhoneiros alcançaram o respeito do mundo. “Nesse movimento alcançamos o respeito do mundo e o respeito de muita gente na política que, a partir de agora, tomará cuidado com suas ações.” A greve, que ele ajudou a convocar, vem sendo fomentada desde o dia 6 de setembro, quando bolsonaristas ocuparam a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, para as manifestações do Dia da Independência. Logo após, o grupo bloqueou rodovias e caminhoneiros independentes declararam greve. O motivo principal seria o Supremo tribunal Federal (STF), os manifestantes chegaram a pedir a destituição de todos os ministros do STF.

Agora, o tom é outro. Zé Trovão afirma na gravação que o respeito entre os poderes é lei. “A harmonia entre os poderes será, a partir de hoje, lei. Nenhum poder poderá intervir sobre o outro, aguardamos isso com muita responsabilidade”, diz.

Perdão à Bolsonaro

Em uma aparição anterior, o militante se mostrou bastante insatisfeito e decepcionado com o recuo de Bolsonaro após as ameaças feitas ao STF no dia 7 de setembro e em relação ao pedido do chefe do executivo para que os caminhoneiros não levassem a greve em diante. Na fala, Zé Trovão suplica para que o presidente apoie os manifestantes. “Presidente, o povo precisa do senhor, o senhor está nos convocando desde o início do ano. Presidente, pelo amor de deus, estão atacando o nosso povo ai em Brasília, não deixa o seu povo ser oprimido”, pediu o caminhoneiro.

Agora, Marcos Antonio também parece ter recuado. Em entrevista à Record TV, ele disse que ficou nervoso de inicio pois não entendeu as intenções de Bolsonaro. “No primeiro momento, eu confesso que não entendia nada. Eu disse ‘meu pai amado, o que o presidente tá fazendo?’, ai eu fui buscando informação, até conseguir entender”, explicou.

Zé Trovão afirmou ainda que um representante se encontrou com Bolsonaro em seu nome. “Quando nós sentamos com ele, foi uma pessoa me representando e ele explicou tudo, eu pensei ‘olha, eu acho que nós estamos no caminho certo, esse cara tem um compromisso com o povo brasileiro'”, finalizou.

Agora, já de acordo com seu líder, Marcos Antonio quer ir atrás da liberdade. Foragido da justiça, sua prisão foi solicitada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e decretada pelo STF, pela participação no planejamento dos atos antidemocráticos O caminhoneiro aguarda o pedido de Habeas Corpus. “Estou aguardando, ontem a deputada Carla Zambelli juntamente com o presidente da República fizeram pedido de habeas corpus sobre a minha situação e na terça-feira apresentarão um novo habeas corpus pedindo o fim dos inquéritos aos quais estou sendo investigado”, diz.