Dia Nacional da Cachaça é celebrado nesta segunda (13), veja onde comemorar

13 de setembro é celebrado o Dia da Cachaça, o destilado que é a cara do Brasil! O Destilado é utilizado em drinques e no preparo de pratos

O destilado mais brasileiro de todos tem um dia para chamar de seu. O Dia Nacional da Cachaça é celebrado nesta segunda-feira, dia 13 de setembro. A data é uma forma de relembrar os tempos do Brasil colonial, quando a bebida era símbolo de resistência contra a dominação portuguesa. Seja na nacionalíssima caipirinha ou até em alguns pratos e sobremesas, a cachaça é paixão nacional.

Embora não se tenha um registro preciso sobre a criação da bebida, podemos afirmar que a criação foi feita em algum engenho de açúcar no litoral brasileiro, em meados do século 16. E para comemorar a data, restaurantes e bares de Brasília trazem a cachaça como protagonista de pratos e drinques.

Confira onde comemorar a data e degustar o destilado:

Bla’s

Para festejar o destilado e refrescar nesse calorão, o Bla’s conta com uma oferta imperdível: levando dois amigos ou mais, a casa oferece, de cortesia, uma rodada grátis de caipirinha, as demais sairão pelo preço de R$ 9,90. O drinque está disponível nos sabores maracujá, morango, caju do cerrado e três limões (limão siciliano, limão taiti e limão cravo).

Caipirinha Blas

Blend Boucherie

Mas nem só em drinques a cachaça é utilizada. Ela pode fazer parte do preparo de pratos. O Blend Boucherie usa o destilado em algumas receitas. Destaque para o Chiclete de Camarão (R$ 85,90): camarões flambados na cachaça com tomate cereja, espinafre, presunto cru gratinado com trio de queijos.

Chiclete de Camarão

Cantón Peruvian & Chinese Food – Brasília Shopping

Especializado em gastronomia Chifa, culinária que mistura ingredientes e técnicas peruanas e chinesas, o restaurante aposta em um drinque autoral, o Brasil Sour (cachaça artesanal, suco de limão, xarope, bitter e gelo), R$ 24,00.

Brasil Sour

Manzuá – Pontão do Lago Sul

Às margens do Lago Paranoá, o Manzuá sugere um drinque refrescante com cachaça, vermouth, suco de limão, melaço de cana, hortelã e gelo. Finalizado com espuma de tamarindo, ao valor de R$ 35,00.

Matteo Sorveteria Criativa – Águas Claras

Sorvete com cachaça? Sim! Na Matteo a bebida aparece em duas versões de gelato: Rapadura com cachaça e Caipirinha de limão. A porção custa R$ 10,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sorvete de caipirinha

Pizza Cesar

Na Pizza Cesar, a bebida dá um sabor especial nas opções: Banana Flambada (A partir de 66,90): banana, açúcar e canela flambada na cachaça e na Linguiça Bêbada (A partir de R$ 74,90): molho de tomate pelatti, muçarela, linguiça picante puxada na cachaça e cebola.

Linguiça Bêbada

Banana Flambada

Sagrado Mar – QI 17 Lago Sul

O restaurante especializado em frutos do mar no calor da brasa é conhecido por seus drinques autorais. Destaque para o Sereia (cachaça em infusão de especiarias, cramberry, xarope de framboesa, limão e xarope de frutas vermelhas), R$ 27,00, e para a Margarita Amazônica (cachaça, cointreau, xarope de cupuaçu, angostura, hortelã e uma pitada de sal), R$ 28,00.

Sereia

Margarita Amazônica

Sallva Bar & Ristorante – Pontão do Lago Sul

Para celebrar a data, o Sallva vai oferecer 10% de desconto em qualquer petisco da casa para os clientes que consumirem dois drinques com cachaça. Entre as opções Caipirinhas clássicas (limão, morango, kiwi), R$ 24,00, e Caipirinha Gourmet (cachaça premium, abacaxi, açúcar de gengibre e hortelã), R$ 32,00.

Santo Bar

No Santo Bar, a boa pedida é a Santa Caipirinha (R$ 16,90) preparada com cachaça, frutas da estação, xarope simples e gelo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vinny’s Pizzeria

A Vinny’s Pizzeria traz um drinque autoral. O Brasiliano (R$ 31) é feito com cachaça premium (5 chaves), maracujá, óleo de pimentas e espuma de gengibre com flor de sal.

Brasiliano

Serviços

Bla´s

Endereço: CLN 406 Bloco D Loja 38

Telefone: (61) 3879-3430

Horário de funcionamento: Terça a sábado das 12h às 16h; Quarta a sábado das 19h às 23h; e Domingo das 12h às 16h

Siga: facebook.com/blas406 e instagram.com/blas406

Blend Boucherie

Endereço: CLN 412 Norte, Bloco B

Take Out e delivery: (61) 3544-7444

Horário de funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h / Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 18h30 à 0h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Siga: @blendboucherie

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Cantón Peruvian & Chinese Food

Brasília Shopping

Reservas: (61) 3265-8798

Segunda a quinta-feira, das 11h30 às 15h30 e das 18h às 23h

Sexta-feira e sábado, das 11h30 às 23h30

Domingo, das 11h30 às 22h

@canton.df

Matteo Sorveteria Criativa

Rua 28 Norte – Águas Claras

Terças a sextas, das 13h às 21h

Sábados e domingos, das 13h às 22h

@matteobsb

Pizza Cesar

Horário de funcionamento:

Delivery: todos os dias, das 17h às 23h30

Rodízio: de terça a domingo, das 18h às 23h (exceto unidade do Gama, que funciona todos os dias a partir das 17h)

Endereços nas redes sociais: @pizza_cesar

Pedidos pelo iFood.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sagrado Mar

SHIS QI 17, bloco G, sala 201 – Ed. Fashion Park – Lago Sul

(61) 3202-3256 ou (61) 99197-1287 (whatsapp)

Terça-feira a sábado, almoço e jantar – 12h às 15h30 e 19h às 00h. Domingo apenas almoço – 12h às 15h30

@sagradomarrestaurante

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Santo bar

Endereço: CLN 201 Bloco C

Horário de Funcionamento: de terça-feira a domingo, das 11h às 0h (Enquanto durar o decreto)

Telefone: (61) 3877-1001

Redes sociais: @santobarbrasilia

Vinny´s Pizzeria Napoletana

Endereço: CLS 205 bloco A Loja 27

Horário: De terça a domingo, das 17h às 22h40

Takeout e Delivery: Todos os dias, de 17h às 22h30

Instagram: @vinnyspizzerianapoletana

Pontão

SHIS QL 10, Lote 1/31 – Lago Sul

Telefone: 61 3364.0580

pontã[email protected]

www.pontao.com.br

instagram: @pontaodolagosul