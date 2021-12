Lula vê Brasil encalacrado e cobra aliados na trincheira de sua campanha em 2022

Lula disse que não poderá voltar ao Planalto para fazer menos do que fez em suas primeiras gestões (2003-2006 e 2007-2010)

Tayguara Ribeiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira (8) que a situação do país está “encalacrada”, ao citar dados sociais e da economia. Lula falou em “podridão” no país, atacou as elites e se colocou como pré-candidato com “disposição”.

Lula disse que não poderá voltar ao Planalto para fazer menos do que fez em suas primeiras gestões (2003-2006 e 2007-2010), sem citar os dois mandatos da ex-presidente petista Dilma Rousseff (2011-2014 e 2015-2016).

O ex-presidente participou de um congresso organizado pela Força Sindical, em São Paulo. Em seu discurso, pediu aos sindicalistas que estejam na trincheira da campanha eleitoral de 2022 e em um eventual novo mandato seu na Presidência da República a partir de 2023.

Na mesma fala, sempre de improviso, o petista cobrou seus aliados a disputarem as eleições no ano que vem. Segundo ele, se os trabalhadores não entrarem em campanha, os empresários é que serão eleitos para o Congresso Nacional.

No mesmo discurso aos sindicalistas, o petista atacou o ministro Paulo Guedes (Economia), criticou a reforma trabalhista em discussão no Congresso com apoio do governo federal e cobrou um Estado forte que possa proporcionar benefícios à população e à classe trabalhadora.

Lula também criticou o presidente Jair Bolsonaro pela recusa ao passaporte da vacinação. Um dia antes, o governo decidiu exigir uma quarentena de cinco dias de viajantes não vacinados que entrarem no Brasil. Pela nova regra, quem apresentar o certificado de imunização contra a Covid e teste negativo poderá cruzar a fronteira sem passar pelo período de isolamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A mudança contraria o discurso negacionista de Bolsonaro. Hora antes, em evento no Palácio do Planalto, o presidente comparou o passaporte da vacina a uma coleira.