Lula vai apresentar a Biden ideia de ‘clube da paz’ para Ucrânia com participação da China

O petista quer reunir um grupo de países que não estão diretamente envolvidos na guerra para discutir uma perspectiva de longo prazo

Em conversa no Salão Oval da Casa Branca nesta sexta-feira (10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende apresentar ao seu homólogo americano, Joe Biden, a proposta de um “clube da paz” para negociar uma saída para o conflito na Ucrânia. O fórum incluiria países como Índia e China -e Lula deve propor a ideia também ao líder chinês, Xi Jinping, em sua visita a Pequim, que acontecerá em março.

O petista quer reunir um grupo de países que, na visão do governo brasileiro, não estão diretamente envolvidos na guerra para discutir uma perspectiva de longo prazo e uma solução no conflito. O Brasil reconhece que a Rússia foi um país agressor ao invadir a Ucrânia, mas acha que imposição de sanções e envio de armas ou munições não ajudarão a chegar na paz.

Brasília considera que Pequim estaria entre esses países, ainda que o regime chinês não tenha condenado a agressão da Rússia contra a Ucrânia e tenha optado por se abster em resoluções do Conselho de Segurança da ONU que condenavam Moscou. Recentemente, o embaixador chinês na ONU, Zhang Jung, disse que a guerra é “o resultado de desequilíbrios de segurança de longa data na Europa” e que esses desequilíbrios necessitam de “uma solução política”.

Na visão do governo brasileiro, a China é incontornável na negociação de paz. Outros países que devem ser convidados para isso são a Índia, que não aderiu às sanções ocidentais e aumentou suas compras de petróleo, carvão e fertilizante da Rússia, e a Turquia, que intermediou o acordo para que a Ucrânia voltasse a exportar grãos.

O clube da paz proposto por Lula seria como negociar uma resolução para o conflito entre Israel e Palestina, exemplifica um interlocutor: não poderia ter países diretamente alinhados a nenhuma das partes.

Não está claro de que forma Biden vai receber a proposta de Lula. Washington e Pequim vivem há anos uma escalada crescente de tensões, agravadas mais recentemente pelas disputas comerciais, pela posição americana em relação a Taiwan e até pelo balão chinês que os EUA abateram em seu espaço aéreo.

Nesta quarta-feira (8), John Kirby, do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, disse que a Guerra da Ucrânia estará na pauta da conversa entre os dois presidentes. Enquanto o governo americano articula um novo pacote de armamentos para Kiev na casa de US$ 1,75 bilhão, o brasileiro mantém a política do ex-presidente Jair Bolsonaro de evitar interferência mais direta no conflito e negou pedido da Alemanha para envio de munição a tanques do lado ucraniano.

Questionado pela reportagem se a neutralidade de Lula incomoda Biden, Kirby afirmou que “são decisões soberanas que as nações precisam fazer, e nós respeitamos isso”, antes de deixar clara a posição do governo. “Eu só posso falar por nós [EUA]. Nós não acreditamos que é momento para ‘business as usual’ [agir de modo habitual]”, afirmou ao descrever a guerra como “totalmente desprezível”.

Lula já havia lançado a ideia de um clube da paz após encontro com o premiê alemão, Olaf Scholz, em 30 de janeiro, em Brasília. Na ocasião, ele disse que o Brasil não tem interesse em enviar munições à Ucrânia porque não quer ter qualquer participação no conflito, mesmo que indireta.

“Temos que criar outro organismo, da mesma forma que criamos o G20 quando ocorreu a crise [econômica] de 2008”, disse Lula em entrevista coletiva. “A gente tenta criar, a gente cria um clube ecológico e a gente cria um clube das pessoas que vão querer construir a paz no planeta.” O presidente disse que Pequim poderia ter um papel importante para intermediar o fim do conflito. “Está na hora de a China colocar a mão na massa e tentar ajudar a encontrar a paz entre Rússia e Ucrânia.”

A chanceler da França, que foi a Brasília nesta quarta-feira (8) em viagem preparatória para a visita do presidente francês, Emmanuel Macron, demonstrou divergência em relação à abordagem brasileira da guerra. “Deixe-me ser muito clara: existe um país que foi atacado, a Ucrânia, e um agressor, a Rússia. Ao promover uma guerra ilegal contra um país soberano e independente, a Rússia, um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, violou deliberadamente os princípios da Carta das Nações Unidas. Ao mirar deliberadamente a infraestrutura civil, a Rússia está cometendo crimes de guerra. É nossa responsabilidade garantir que esses crimes não fiquem impunes”, disse à Folha de S.Paulo.

Lula chega a Washington nesta sexta, acompanhado pelos ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Fernando Haddad (Fazenda), Marina Silva (Meio Ambiente) e Anielle Franco (Igualdade Racial), além do assessor especial Celso Amorim. Também viajam o secretário do ministério do Desenvolvimento Econômico Marcio Elias Rosa e o senador Jaques Wagner.

Ele se hospedará na Blair House, residência do governo americano em frente à Casa Branca onde ficam chefes de Estado estrangeiros. O brasileiro afirmou que preferia ficar em um hotel, mas foram levadas em conta questões de segurança, devido à agressividade de alguns apoiadores de Bolsonaro e à possibilidade de manifestações. Na Blair House, o esquema de segurança não permite nenhum tipo de protesto não pacífico, e o acesso à praça onde fica a residência costuma ser restringido durante a visita de delegações estrangeiras.

No local, o petista receberá o senador americano Bernie Sanders de manhã e se encontrará com deputados do Partido Democrata logo depois. À tarde, participa de encontro com representantes da AFL-CIO (Federação Americana de Trabalho e Congresso de Organizações Industriais), maior sindicato do país. Depois, será recebido por Biden na Casa Branca. Ele volta ao Brasil no sábado (11).