Lula vai a 47%, e Bolsonaro segue com 31% no 1º turno, mostra Ipec

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 47% das intenções de voto na corrida eleitoral contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem 31%, segundo pesquisa Ipec divulgada nesta segunda (19).

No levantamento anterior, realizado há uma semana, o petista tinha 46% (ou seja, oscilou um ponto para baixo, dentro da margem de erro) e o atual mandatário, os mesmos 31%. A diferença entre eles passou de 15 para 16 pontos percentuais.

Em seguida, aparece o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que se manteve com 7%. A senadora Simone Tebet (MDB-MS) flutuou de 4% na última pesquisa para 5% agora.

O Ipec ouviu 3.008 brasileiros em 17 e 18 de setembro, em 181 municípios do país, com margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando um índice de confiança de 95%. A sondagem foi contratada pela TV Globo e registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR- 00073/2022.

IPEC: EVOLUÇÃO DE LULA E BOLSONARO NO 1º TURNO

Lula (PT)

12 a 14.ago: 44%

26 a 28.ago: 44%

2 a 4.set: 44%

9 a 11.set: 46%

16 a 18.set: 47%

Bolsonaro (PL)

12 a 14.ago: 32%

26 a 28.ago: 32%

2 a 4.set: 31%

9 a 11.set: 31%

16 a 18.set: 31%