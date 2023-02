Lula tira bolsonaristas e troca 3 integrantes da Comissão de Ética da Presidência

Os integrantes do colegiado têm, em tese, mandatos de três anos. O presidente , porém, tem poder para trocar os integrantes da comissão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dispensou três integrantes da Comissão de Ética Pública da Presidência nesta terça-feira (7), entre eles dois membros do alto escalão do governo de Jair Bolsonaro (PL): o ex-ministro Célio Faria Junior e o ex-assessor especial do mandatário, João Henrique Freitas. O terceiro a deixar a função é o juiz aposentado Fábio Prieto. Para o lugar deles, foram nomeados os juristas Bruno Espiñera, Manoel Ferreira Filho e Kenarik Boujikian.

Os integrantes do colegiado têm, em tese, mandatos de três anos. O presidente da República, porém, tem poder para trocar os integrantes da comissão.

Dos escolhidos pelo petista, Boujakian é uma das mais conhecidas por ter se tornado notícia quando era juíza em São Paulo e foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo depois de expedir alvará de soltura de 11 presos provisórios que, segundo os autos, já haviam cumprido suas sentenças mas ainda estavam atrás das grades.

Depois, o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) revogou, por 10 votos contra 1, a sanção aplicada pela corte paulista à magistrada.

Ela assumirá um dos assentos deixados por pessoas muito próximas de Bolsonaro. Célio Faria Junior foi ministro da Secretaria de Governo na gestão passada, enquanto Freitas foi assessor especial e, no fim do ano passado, foi nomeado para ser um dos oito assessores a que ex-presidentes da República têm direito.