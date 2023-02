PP aceitará participação de filiados no governo Lula em caráter ‘individual’

O partido avalia que dos 49 integrantes da sua bancada de deputados federais, cerca de metade têm intenção de compor com o governo

O PP não pretende integrar de forma oficial o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas não vai impedir que seus filiados apoiem ou até participem de forma “individual” com cargos na administração federal.

O partido avalia que dos 49 integrantes da sua bancada de deputados federais, cerca de metade têm intenção de compor com o governo Lula de alguma forma –a maior parte no Nordeste, região em que o petista é mais forte.

O PP tem um histórico de proximidade com governos, e apoiou Lula e o PT em gestões anteriores. Por isso, a atual cúpula avalia que é inútil tentar evitar adesões à máquina federal, e não pretende patrulhar o comportamento de seus parlamentares

O próprio Ciro Nogueira, presidente do partido, já apoiou governos petistas. Desta vez, no entanto, ele promete ficar na oposição. Como prova disso, foi eleito líder da minoria no Senado.