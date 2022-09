Lula: Tem empresários grandes no agro que se comportam dignamente

Ele disse conhecer os responsáveis e os irresponsáveis do agronegócio e chamou o setor de “muito importante”

Em aceno ao agronegócio, setor com o qual está estremecido após dizer no Jornal Nacional que parte dele é fascista, o candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta segunda-feira, 12, que entre os produtores de alimentos há “muita gente responsável”, “que cuida do meio ambiente” e “está tentando preservar”.

“Tem empresários grandes no agro que se comportam dignamente”, declarou Lula em sabatina da CNN Brasil. Ele disse conhecer os responsáveis e os irresponsáveis do agronegócio e chamou o setor de “muito importante”. “Tem parte do agronegócio que vota no PT e parte que não vota”, acrescentou o ex-presidente, que, em seguida, destacou que o segmento recebeu financiamentos históricos na era PT.

Lula argumentou ser possível produzir sem invadir terras e, mais uma vez, saiu em defesa da demarcação de terras indígenas e quilombolas. Também para afagar empresários, voltou a dizer que é preciso “colocar muito crédito na economia”. “O BNDES vai voltar a ser um banco de investimentos”, prometeu o candidato, se eleito. “Vou montar um governo com muita gente importante da sociedade”, acrescentou.

