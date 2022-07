Lula: sociedade diz a Bolsonaro que não deve ter medo da urna, mas do povo

Em seus discursos, Lula tem afastado a possibilidade de haver um golpe contra a democracia por parte de Bolsonaro após as eleições

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o manifesto de entidades empresariais e sociedade civil em favor da democracia é um recado claro da população de que o presidente Jair Bolsonaro (PL) não deve temer a urna eletrônica, mas, sim, o povo brasileiro.

Em seus discursos, Lula tem afastado a possibilidade de haver um golpe contra a democracia por parte de Bolsonaro após as eleições. Na fala desta tarde, durante a convenção do PSB, em Brasília, o petista voltou a dizer que “ninguém acredita mais nos rompantes do presidente que governa este País”.

Divulgada na terça-feira, 26, a Carta em Defesa da Democracia uniu signatários de diferentes linhas políticas pela preservação do Estado Democrático de Direito no País. O documento foi organizado na Faculdade de Direito da USP como resposta aos ataques promovidos por Bolsonaro contra o processo eleitoral brasileiro.

Além dessa carta, outro manifesto está sendo preparado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), intitulado “Em Defesa da Democracia e da Justiça”.

Estadão Conteúdo