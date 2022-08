Lula receberá liderança da esquerda europeia para falar sobre defesa da democracia

Heinz Bierbaum, virá ao Brasil neste mês para se reunir com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em São Paulo

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

O presidente do Partido da Esquerda Europeia (Partei der Europäischen Linken) e futuro presidente da Fundação Rosa Luxemburgo, Heinz Bierbaum, virá ao Brasil neste mês para se reunir com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em São Paulo.

Durante sua passagem pelo país, ele também terá agendas com outros dirigentes e representantes da esquerda brasileira, como o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, a coordenadora-executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), Sônia Guajajara, e o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e pré-candidato a deputado federal, Guilherme Boulos (PSOL).

Membro do partido alemão Die Linke (A Esquerda), Heinz Bierbaum deve falar sobre temas como a defesa da democracia, desafios enfrentados por movimentos populares no Brasil e a crise militar na Europa.

Fundado em 2004, o Partido da Esquerda Europeia reúne forças socialistas, comunistas, democráticas e progressistas de diversos países do continente. Ele está presente em Casas como o Parlamento Europeu, por exemplo, onde conta com 38 eurodeputados de legendas filiadas à articulação.

Já a Fundação Rosa Luxemburgo, que Bierbaum presidirá, é uma organização vinculada ao partido Die Linke, sediada em Berlim e que atua com projetos de cooperação internacional.