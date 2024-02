Lula recebe Lira para tentar avançar pautas econômicas

No início do mês, Lira mandou um recado ao presidente ao dizer que os parlamentares “não foram eleitos para serem carimbadores”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se reunir, nesta quinta-feira (22), com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e líderes da Casa para tentar avançar em pautas econômicas de interesse do governo.

O encontro ocorre durante pequenas crises envolvendo o governo e a Câmara dos Deputados. Em janeiro, Lula vetou R$ 5,6 bilhões em emendas destinadas ao Congresso Nacional.

No início do mês, durante a abertura do ano Legislativo, Lira mandou um recado ao presidente ao dizer que os parlamentares “não foram eleitos para serem carimbadores” das propostas do Executivo e que o Orçamento da União deve ser uma contribuição com o Legislativo.

Durante a reunião, o presidente deve tentar acelerar a aprovação de pautas econômicas prioritárias, como a reoneração da folha de pagamento de 17 setores.