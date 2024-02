Zambelli é intimada pelo STF no plenário da Câmara

A convocação é parte de uma investigação que apura acusações de posse ilegal de arma e atos de coerção num incidente de 2022

O Supremo Tribunal Federal convocou a deputada Carla Zambelli (PL-SP) para prestar esclarecimentos durante uma sessão no plenário da Câmara dos Deputados, ocorrida na última quarta-feira. A convocação é parte de uma investigação que apura acusações de posse ilegal de arma e atos de coerção num incidente de 2022.

A própria Zambelli relatou que um oficial do STF já havia tentado fazer a entrega da notificação anteriormente, tanto em sua residência quanto em seu escritório parlamentar, sem sucesso. A notificação foi efetivamente entregue enquanto ocorria a votação de projetos na agenda do dia.

A deputada se tornou oficialmente acusada em agosto de 2023, relacionado a um confronto em outubro de 2022, na véspera da segunda rodada das eleições, com um eleitor do candidato Lula, em São Paulo. Zambelli teria seguido o indivíduo com uma arma em mãos.

A Procuradoria-Geral da República solicitou ao STF que Zambelli seja condenada ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 100 mil, além da apreensão da arma utilizada no incidente e a revogação permanente de seu direito ao porte de arma.

Em 20 de agosto de 2023, o STF aceitou a acusação contra Zambelli por posse ilegal de arma e coerção, com o uso de arma de fogo. A denúncia, feita pela Procuradoria-Geral da República, foi aprovada pela maioria dos votos dos ministros, com um placar de 9 a 2.

Estadão Conteúdo