Lula quer convocar ato no dia 8/1

Um ano após a data da invasão de vândalos aos prédios da Praça dos Três Poderes, o presidente quer ressaltar a importância da democracia

Na manhã desta quarta-feira (20), por meio de sua rede social ‘X’, antigo Twitter, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) expôs a vontade de convocar um ato no dia 8 de janeiro de 2024, data que faz um ano da invasão de vândalos aos prédios do Supremo Tribunal Federal (STF), Palácio do Planalto e Congresso Nacional.

Estamos vendo de convocar um ato, no dia 8 de janeiro de 2024, chamado por mim, o presidente do STF e do Congresso Nacional para ressaltar a importância da democracia no nosso país. — Lula (@LulaOficial) December 20, 2023

Desde o final das eleições, vencida por Lula, manifestantes que não aceitaram o resultado das eleições montaram acampamento no Quartel-General do Exército, em Brasília, e no dia 8 de janeiro de 2023 marcharam rumo ao centro de Brasília, ultrapassando as barreiras policiais e causando destruição aos prédios públicos, no que o STF considerou atos de terrorismo.

Comissões Parlamentares da Inquérito (CPIs) foram montadas para buscar os responsáveis. Ontem (19), o ministro Alexandre de Moraes, do STF, mandou soltar 46 denunciados por participação nos atos golpistas. As prisões preventivas foram revogadas e os vândalos foram colocados em liberdade provisória com tornozeleira eletrônica. Entre as exigências que precisarão ser cumpridas estão o recolhimento domiciliar à noite e ficar fora das redes sociais.

Outras 66 pessoas seguem presas, a maioria de forma preventiva.